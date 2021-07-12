Схема движения транспорта изменится на развязке МКАД с Осташковским шоссе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, Осташковское шоссе Карта всех событий

Схема движения транспорта на развязке Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Осташковским шоссе временно изменится из-за проведения дорожных работ.

Ограничения будут действовать с 12 по 24 июля — с 01:30 до 05:30.

Временные перекрытия движения сроком до 15 минут будут действовать на съезде с Осташковской улицы на МКАД при направлении в сторону Московской области. Кроме того, перекрытия ожидаются с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе в ту же сторону.

Ограничения также будут введены и на 90-м километре на внутренней и внешней сторонах столичной кольцевой автомобильной дороги. Эти изменения ожидаются в районе пересечения с Осташковской улицей.

Водителям рекомендуется быть внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что сотрудники столичной полиции ограничили дорожное движение в районе Патриарших прудов. Ограничение въезда стало частью мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в общественной зоне. Такое решение приняли после обращений граждан.