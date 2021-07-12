Сергей Собянин пообещал ускорить сроки переселения по программе реновации в Москве

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Переселение по программе реновации в Москве могут начать осуществлять в ускоренные сроки. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время посещения строящегося корпуса «Ломоносов» в научной долине МГУ к Сергею Собянину обратился кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов. Он попросил мэра ускорить переселение по программе реновации на западе столицы.

Глава города пообещал повысить темпы строительства, однако отметил, что при ускоренном процессе не должно понижаться качество жилья.

— Конечно, будем максимально ускорять, насколько это возможно. Важнейшая программа, сама по себе очень масштабная, по сути дела, в городе строится еще один город на месте старых хрущевок, — отметил мэр.

При этом он подчеркнул, что невозможно построить все дома по программе реновации одновременно. По словам Сергея Собянина, специалистам важно придерживаться графика строительства и ускорять его по возможности, чтобы москвичи смогли быстрее переехать в новые квартиры, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице ввели в эксплуатацию по программе реновации 36 новостроек за шесть месяцев 2021 года. Заммэра добавил, что за эти полгода процесс переселения уже начали свыше девяти тысяч человек, которые проживают в 67 домах.