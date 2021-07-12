Россиян предупредили о росте цен на незаменимые продукты

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Рост цен наблюдается и будет продолжаться на главные продукты питания, без которых не обходится ни одна семья. Снижение стоимости на сезонные продукты возможно осенью, но оно кратковременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По словам эксперта, подорожать этой осенью может абсолютно все. Сезонные продукты сейчас прибавляют в цене, но в ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую для покупателя сторону. Как отметил собеседник издания, это понижение стоимости будет «в коротком моменте», а год к году такие продукты все равно будут дорожать.

— Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются не эластичными, цены на которые не эластичны по спросу. Как не повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить, — сказал Шелищ.

По его словам, к самым главным продуктам, от которых невозможно отказаться, тем более семьям с низкими доходами, относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

— Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока несильно справляемся, — добавил эксперт.