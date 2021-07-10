Ценовое пике: какие овощи скоро подешевеют в российских магазинах

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Оптовые цены на овощи значительно понизились за последнюю неделю. В России уже подешевели огурцы, свекла, картофель и лук. Аналогичного падения стоимости следует ожидать и в рознице. Об этом «Вечерней Москве» рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

По словам специалиста, предложение огурца открытого грунта заметно выросло. Этот фактор повлек за собой снижение цен на рынке.

— Отпускные цены на огурец открытого грунта сегодня находятся в диапазоне 20–25 рублей за килограмм. Тепличные комбинаты отгружают гладкий огурец по 40–55 рублей за килограмм, а бугорчатый — по 60–80 рублей, — прокомментировал Востриков.

Предложение свеклы нового урожая из местных хозяйств также увеличилось, добавил исполнительный директор Руспродсоюза. Цены на нее уже начали снижаться: теперь столовая свекла на оптовом рынке стоит от 37 до 47 рублей за килограмм.

Более того, практически все фермерские хозяйства ЮФО и ЦФО приступили к уборочной кампании картофеля, сообщил специалист.

— Производители данной продукции все чаще пересматривают отпускные цены в сторону снижения. Таким образом, основные отгрузки картофеля ведутся в пределах 16–25 рублей за килограмм в зависимости от качества и других условий сделки, — пояснил он.

Востриков упомянул и о снижении оптовых цен на лук, массовая уборка которого происходит в южных областях страны. Лук нового урожая сейчас можно приобрести по 13–18 рублей за килограмм, уточнил собеседник «ВМ».

Он подчеркнул, что снижение оптовых цен повлечет за собой падение стоимости овощей в рознице. В скором времени гражданам стоит ожидать «аналогичной динамики» в магазинах, заверил специалист. Осенью овощи можно будет приобрести по максимально низкой цене. Тогда их количество на рынке традиционно будет в избытке, заключил Востриков.