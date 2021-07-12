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Необычные утки появились в парке «Царицыно»

Полина Долганова

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Необычные утки появились в парке «Царицыно»
Фото: mos.ru

Специалисты Мосприроды обнаружили на прудах природно-исторического парка «Царицыно» редких уток.

У птиц можно заметить интересный окрас. В парке таких особей насчитывается пять: одна коричневая, две коричневые с белыми грудками и еще две — с зеленой головой. По мнению экспертов, эти утки не относятся к городской фауне, потому что это не дикие водоплавающие, а домашние. Несмотря на это, они все равно относятся к виду крякв.

Помимо большого количества крякв, в Москве можно встретить несколько видов птиц, которые занесены в Красную книгу. К ним относятся, например, лысухи, чомги, озерные и сизые чайки.

Как отмечают специалисты, всем водоплавающим удалось успешно вывести потомство, и теперь птицы воспитывают молодняк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в семействе краснокнижных даурских журавлей, обитающих в Московском зоопарке, вылупился птенец.

Малыш появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Этот вид журавлей занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. В дикой природе насчитывается лишь порядка шести с половиной тысяч особей, 600 из которых гнездится в России.

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