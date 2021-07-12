Аршавин назвал бездарностями финалистов Евро-2020

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Российский футболист Андрей Аршавин оценил игру Италии и Англии в финале чемпионата Европы — 2020, назвав участников матча бездарностями.

По словам Аршавина, англичане потеряли интерес к игре после гола в ворота Италии.

— Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра финала. Да какое пенальти? Такие бездарности, — заявил бывший форвард сборной России в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы по футболу над командой Англии. До этого итальянцы выигрывали престижный турнир в 1968 году.

Встреча, прошедшая вечером 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой итальянцев по результатам серии пенальти со счетом 1:1 (3:2).

Напомним, что Аршавин в 2012 году произнес одному из депутатов слова: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Они стали впоследствии народной поговоркой.