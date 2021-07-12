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Италия во второй раз стала чемпионом Европы по футболу

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Евро-2020
Спорт
Италия во второй раз стала чемпионом Европы по футболу
Фото: twitter.com/vivo_azzurro

Сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы по футболу над командой Англии. До этого итальянцы выигрывали престижный турнир в 1968 году.

Встреча, прошедшая вечером 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой итальянцев по результатам серии пенальти со счетом 1:1 (3:2).

Счет в матче на второй минуте открыл защитник английской сборной Люк Шоу, его гол в ворота итальянцев стал единственным в первом тайме. Во втором тайме защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет (67-я минута). Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Дополнительные таймы не изменили цифры на табло. Выявить победителя помогла серия пенальти.

Напомним, в первом полуфинале турнира футболисты сборной Италии в серии пенальти одержали победу над командой Испании. Основное и дополнительное время матча, который проходил 6 июля на лондонском стадионе «Уэмбли», закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались итальянцы — 4:2.

Во втором полуфинале Евро-2020 сборная Англии обыграла команду Дании. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В конце первого экстра-тайма судья назначил пенальти в ворота датчан, который был успешно реализован.

Сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе по результатам трех матчей.

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