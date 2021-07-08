Сборная Англии победила команду Дании и вышла в финал Евро-2020
Сборная Англии одержала победу над командой Дании в полуфинале Евро-2020.
Встреча проходила в среду, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В первом тайме в составе датчан отличился Миккель Дамсгор, а потом англичане восстановили равенство благодаря автоголу Симона Кьера. Во втором тайме зрители не увидели голов.
Игра перешла в дополнительное время, где в конце первого экстра-тайма в ворота сборной Дании судья назначил пенальти. С ударом Харри Кейна с 11-метровой отметки справился вратарь датчан Каспер Шмейхель, но первым на добивании оказался исполнявший пенальти форвард, который отправил мяч в ворота со второй попытки.
🏴 Tell us how you feel, England fans 👇#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/g17bTEIkxd— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021
В финале сборная Англии встретится c Италией, которая в полуфинале победила команду Испании. Матч пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.
Сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч.