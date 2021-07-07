Сборная Италии обыграла команду Испании и стала первым финалистом Евро-2020

Фото: twitter.com/euro2020

Футболисты сборной Италии в серии пенальти одержали победу над командой Испании и вышли в финал Евро-2020.

Основное и дополнительное время встречи, которая проходила во вторник, 6 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли», закончилось со счетом 1:1. На 60-й минуте итальянская сборная вышла вперед после гола Федерико Кьезы. Команда Испании на 80-й минуте сравняла счет мячом Альваро Мораты.

В серии пенальти точнее оказались итальянцы – 4:2.

🇮🇹 Italy through to EURO 2020 final after thrilling shoot-out! 👏



WHAT A GAME! 🤯#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

Второй финалист определится в среду, 7 июля, в матче сборных Англии и Дании.

Сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч.