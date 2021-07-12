Сергей Собянин запустил возведение кластеров инновационного центра МГУ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничим и генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым дали старт строительству новых кластеров — «Образовательного» и «Междисциплинарного».

По словам Собянина, теперь на депрессивной территории в Раменках начинают строиться новые научно-образовательные центры. Он также назвал этот проект уникальным в масштабах страны, так как эта застройка объединит ведущий вуз, корпорации и инновационный бизнес.

Так, в Москве появится проект, являющийся симбиозом МГУ, Ростеха, Роскосмоса, «Роснефти», правительства Москвы и правительства РФ.

— Очень радует, что сегодня мы закладываем новый камень в фундамент будущего развития Москвы как инновационного центра мирового уровня, — отметил мэр.

Общая площадь территории для будущего центра университета составляет 17,5 гектара. В этой зоне появится девять кластеров площадью 455 квадратов.

Стартовой площадкой станет флагманский кластер «Ломоносов». Работы по его возведению планируется завершить к осени 2022 года. Остальные центры будут построены специально для различных видов научной деятельности.

«Междисциплинарный» кластер предназначен для междисциплинарных гуманитарных исследований. В «Образовательном» кластере разместятся управляющая компания, офисы и образовательный блок. В нем также будут проводиться мероприятия, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в январе 2021 года Сергей Собянин объявил о начале строительства научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».