Огромная пробка образовалась из-за ремонта моста в Екатеринбурге

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Водители на Кольцовском тракте в Екатеринбурге с утра понедельника, 12 июля, стоят в пробке из-за ремонта моста. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Движение по трассе затруднено из-за перекрытия проезжей части на мосту на участке Луганская — Объездная.

В настоящее время автомобили продолжают стоять в пробках на улицах Машинная и Луганская в сторону аэропорта Кольцово. Кроме того, заторы наблюдаются на улице Россельбан в сторону города. В обоих направлениях движение ограничено на Уктусе, на улице Щербакова, пишет РИА Новости.

Напомним, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснял, что мост необходимо ремонтировать, так как в ближайшее время он мог бы прийти в негодность, из-за чего его пришлось бы закрыть.

Ранее психиатр назвала способ избежать стресса в пробках. Эксперт отметила, что в пробке у людей повышается тревожность, если они находятся в ней на регулярной основе, возрастает риск развития психических и физических расстройств. Апофеозом может стать паническая атака с сильным сердцебиением, повышенным давлением и ощущением «то в жар, то в холод».