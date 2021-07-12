Свадьбы и корпоративы разрешили проводить только в COVID-free-ресторанах Москвы

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Свадьбы, корпоративы и другие торжества можно проводить только в тех ресторанах, вход в которые осуществляется через пропускную систему с QR-кодами. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в настоящее время в Москве открыто около восьми тысяч «бесковидных» ресторанов — только они разрешены к посещению.

— Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей, — добавил Немерюк.

Он также напомнил, что до 1 августа москвичи могут посещать летние веранды мест общественного питания без кодов о вакцинации.

Руководитель департамента подытожил, что те заведения, которые заявили о своем переходе на режим работы COVID-free на портале i.moscow, могут работать ночью. Таким образом, запрет на работу ресторанов с 23:00 до 06:00 не распространяется на те места, где посетителей принимают только по соответствующим кодам. Если заведение не перешло на подобный режим работы, сотрудникам разрешено обслуживать гостей только на доставку или навынос. Летняя веранда в таком заведении должна быть закрыта в ночное время, пишет ТАСС.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.