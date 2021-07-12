Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свадьбы и корпоративы разрешили проводить только в COVID-free-ресторанах Москвы

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Свадьбы и корпоративы разрешили проводить только в COVID-free-ресторанах Москвы
Фото: Pixabay

Свадьбы, корпоративы и другие торжества можно проводить только в тех ресторанах, вход в которые осуществляется через пропускную систему с QR-кодами. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в настоящее время в Москве открыто около восьми тысяч «бесковидных» ресторанов — только они разрешены к посещению.

— Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей, — добавил Немерюк.

Он также напомнил, что до 1 августа москвичи могут посещать летние веранды мест общественного питания без кодов о вакцинации.

Руководитель департамента подытожил, что те заведения, которые заявили о своем переходе на режим работы COVID-free на портале i.moscow, могут работать ночью. Таким образом, запрет на работу ресторанов с 23:00 до 06:00 не распространяется на те места, где посетителей принимают только по соответствующим кодам. Если заведение не перешло на подобный режим работы, сотрудникам разрешено обслуживать гостей только на доставку или навынос. Летняя веранда в таком заведении должна быть закрыта в ночное время, пишет ТАСС.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
ресторанМоскваQR-коды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте