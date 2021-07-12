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Личный фотограф Пугачевой раскритиковал Толкалину за откровенные снимки

Анастасия Колоскова

Общество
Личный фотограф Пугачевой раскритиковал Толкалину за откровенные снимки
Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Роман Родин, который является личным фотографом Аллы Пугачевой, на своей странице в соцсетях едко прокомментировал откровенный снимок актрисы Любови Толкалиной.

Родин в своем Instagram-аккаунте разметил фотографию актрисы, где она позирует в поле, оголив некоторые части тела. Судя по его подписи к снимку, такие интимные подробности были на фотографии вовсе необязательны.

Один из подписчиков поддержал Родина в комментариях. Он предположил, что Толкалина выкладывает откровенные снимки из-за болезни либо по причине слишком высокого мнения о себе.

— Ну зачем так сурово? Ее муж бросил! Вот она и живет своей жизнью, — ответил ему фотограф.

Ранее актриса театра и кино Любовь Толкалина рассказала, что фото в стиле ню в Instagram помогают ей проводить чистку в социальных сетях. Она блокирует всех, кто пишет гневные комментарии.

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