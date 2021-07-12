Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, какие проблемы с детьми пережила в США

Фото: instagram.com / bordeaux_yulia

Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, что шесть лет, которые она прожила в США, стали для нее настоящим испытанием, так как сначала ее дочери Марусе диагностировали анорексию, а затем сын Федор угрожал свести счеты с жизнью.

— С обоими детьми прошла круги ада. Дочь год провела в клинике. Я упустила этот момент… казалось, что вот завтра она начнет есть, но нет. Я и плакала, и кричала, но только профессионалы смогли помочь. Это все происходило на фоне нестабильного поведения сына. Ему диагностировали синдром дефицита внимания, а я в это не верила. Он так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ. Он говорил, что выпрыгнет, мог кинуть пультом в мальчика, который приехал к нему… Разрывалась между двумя детьми, — разоткровенничалась 52-летняя телеведущая в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Юлия потратила больше года, чтобы разрешить проблемы детей. В настоящее время у них все хорошо, и оба ведут здоровый образ жизни.

Бордовских призналась, что прошла с Марусей терапию, которая сделала их отношения более доверительными. Телеведущая поняла причину травмы дочери, которая была очень к ней привязана. Девочка росла без отца, а самой Юлии приходилось много работать. Таким образом Маруся обращала на себя внимание.

Ранее телеведущая Юлия Бордовских опубликовала в своем Instagram фотографию со своей 20-летней дочерью Марией Броновой.