Второй в России аукцион на право реорганизации бывшей промзоны пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Аукцион на право реорганизации бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках программы «Индустриальные кварталы» был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В августе этого года в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Так, победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» общей площадью почти 30 гектаров, — заявил он.

По его словам, инвестиции в данный проект составят более 45 миллиардов рублей, а в городской бюджет будет поступать 2,7 миллиарда в год. Появятся и восемь тысяч новых рабочих мест.

— Не позднее 2035 года на участке бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» могут быть возведены до 721 тысячи квадратных метров недвижимости. Общая площадь объектов производственного и общественно-делового назначения составит 470 тысяч квадратных метров, жилая и социальная застройка займет 251 тысячу квадратных метров, в том числе 25 тысяч квадратных метров будет построено в рамках программы реновации, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Этот аукцион станет вторым в России. Первый состоялся в ноябре 2020 года. Его победитель реорганизует часть промзоны «Коровино» на севере столицы. Целью аукциона станет поиск инвестора, способного провести работы по реорганизации промзоны с соблюдением установленных сроков и выполнением технических правил.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на Питерском экономическом форуме Москва заключила сразу два договора о комплексном развитии территорий бывших промзон. В «Коровино» и «Кунцево» вложат порядка 105 миллиардов рублей инвестиций.