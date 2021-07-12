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Первый энергоблок Белорусской АЭС экстренно отключился от сети

Иван Юминов

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Первый энергоблок Белорусской АЭС экстренно отключился от сети
Фото: Renessaince / CC BY-SA 4.0

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) экстренно отключен от сети автоматической защитой генератора, радиационная обстановка около объекта осталась неизменной. Об этом сообщили в министерстве энергетики Белоруссии в понедельник, 12 июля.

— Двенадцатого июля в 12:57 (совпадает с Москвой — прим. «ВМ») первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки, — рассказали в ведомстве.

Специалисты занимаются установлением причин инцидента, после их устранения энергоблок вновь включат, добавили в министерстве. Радиационная обстановка около БелАЭС и в зоне наблюдения не поменялись, отмечается в Telegram-канале Минэнерго.

Для строительства БелАЭС в качестве основы выбран российский проект «АЭС-2006» поколения 3+, отвечающий международным требованиям, а также рекомендациям МАГАТЭ. В начале июня приемочная комиссия под председательством вице-премьера страны Юрия Назарова подписала акт приема в эксплуатацию пускового комплекса первого блока станции.

Первый энергоблок включили в объединенную энергетическую систему Белоруссии в ноябре 2020 года, а в январе его вывели на номинальный уровень мощности — 1200 мегаватт.

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