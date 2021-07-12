Туристов на Кубани обяжут вакцинироваться от COVID-19 даже при поездке на пару дней

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристы, которые заселятся в отели Краснодарского края на срок до трех дней, также будут обязаны вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия в понедельник, 12 июля.

— Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина — не важно, — рассказали в ведомстве.

При отказе от вакцинации туристов привлекут к ответственности, приводит сообщение министерства ТАСС.

С 1 августа туристы, собирающиеся отдохнуть в Краснодарском крае, перед заселением обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней. К врачам для процедуры необходимо обратиться самостоятельно.

До конца июля подобные меры не требуются: для заселения в отель достаточно отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.