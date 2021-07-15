Сыктывкару могут присвоить статус столицы региона

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Проект закона Республики Коми о статусе региональной столицы был принят большинством голосов членов рабочей группы по разработке документа. Далее его судьбу должны решить депутаты городского совета. По словам руководителя администрации Натальи Хозяиновой, жители Сыктывкара с нетерпением ждут результатов заседания. Все они с готовностью примут новый статус города.

— В настоящее время административный центр Республики Коми существует номинально. Если будет принят республиканский закон о присвоении статуса столицы, то Сыктывкар получит целый пакет функциональных возможностей. Благодаря этому удастся вывести город на совершенно новый уровень, — подчеркнула Хозяинова.

Тем временем вице-спикер парламента Республики Коми Валентина Жиделева добавила, что текст законотворческого документа был обсужден почти со всеми фракциями государственного совета региона, отмечают «Невские новости».

Напомним, что ранее подмосковная Коломна получила статус «Город трудовой славы». Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным.