Видео смерча в Мытищах появилось в Сети

Фото: Telegram / 112

В подмосковных Мытищах был замечен смерч. Видеокадры, запечатлевшие необычное для столичного региона природное явление, опубликовали в Telegram-канале «112».

В ролике видно, как от земли до неба тянется характерный для смерча столб.

Видео: Telegram-канал «112»

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде на следующей неделе. На смену жаре придут сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и град.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в столице ожидаются грозы, град и температура до плюс 32 градусов. По его словам, больше всего осадков выпадет в вечернее время — с 18 до 19 часов. В некоторых районах Москвы может выпасть до 8–13 миллиметров осадков. Ветер ожидается от трех до восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым.