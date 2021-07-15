Третья волна и вакцинация подростков: эксперты оценили ситуацию с COVID-19

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Третья волна коронавирусной инфекции продлится дольше первых двух. Так считает врач-эксперт Тимур Пестерев.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны мира находятся в начале третьей волны заболеваемости COVID-19. Основной причиной заболеваний на этот раз считается штамм «дельта». По мнению экспертов, он изменил мировую ситуацию, которая начала выравниваться благодаря вакцинации.

Как объяснил Тимур Пестерев, очередной этап пандемии будет более заразным по сравнению с предыдущими волнами. По его словам, рассадником новых штаммов могут стать неблагополучные страны, такие как Индия.

— Третья волна характеризуется преобладанием новых штаммов. Они являются более агрессивными и вирулентными. К ним относятся мутации «дельта», «дельта плюс», а также последующие штаммы, — пояснил врач.

По его словам, некоторые страны пострадают больше других. Это связано с темпами вакцинации. При этом он уточнил, что третья волна продлится чуть дольше из-за введенных ограничений, связанных с профилактикой распространения заболевания, передает Общественная служба новостей.

Тем временем вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн разъяснил, чем детская вакцинация отличается от взрослой. По его словам, во многих странах уже прививают от COVID-19 несовершеннолетних граждан. На этот счет также ведутся исследования.

— Существующие результаты свидетельствуют о том, что вакцинация проходит нормально. Юношам и девушкам ставят такие же прививки, что и взрослым. Разница заключается лишь в дозировке. У подростков она меньше, — пояснил вирусолог.

При этом он добавил, что должны быть проведены соответствующие клинические испытания, показывающие, что процесс идет с положительной динамикой. Далее при условии, что регулирующие санитарные органы признают необходимость проведения вакцинации, она должна быть организована. Профессор также подчеркнул, что никаких рисков эта процедура не несет, отмечает «Царьград».