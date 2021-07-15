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Семейство слонов охладилось под дождем в Московском зоопарке. Видео

Илья Ашуров

Общество
Семейство слонов охладилось под дождем в Московском зоопарке. Видео
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Семейство слонов, обитающих в Московском зоопарке, обрадовалось дождю и решило охладиться в столь жаркую погоду. Слоновья прогулка попала на видео, которое выложили в Telegram.

На кадрах видно, как трое слонов расхаживают по вольеру, наслаждаясь небесной влагой. Один из них набирает воду в хобот и дополнительно орошает себя прохладной струей. Вероятно, слоны решили освежиться, измучавшись от столичной жары.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Ранее Московский зоопарк предложил подписчикам в честь высокой температуры в городе добавить «максимального жара» и опубликовал видео прогулки огненного шотландского быка Гаврюши.

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