Семейство слонов охладилось под дождем в Московском зоопарке. Видео

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Семейство слонов, обитающих в Московском зоопарке, обрадовалось дождю и решило охладиться в столь жаркую погоду. Слоновья прогулка попала на видео, которое выложили в Telegram.

На кадрах видно, как трое слонов расхаживают по вольеру, наслаждаясь небесной влагой. Один из них набирает воду в хобот и дополнительно орошает себя прохладной струей. Вероятно, слоны решили освежиться, измучавшись от столичной жары.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Ранее Московский зоопарк предложил подписчикам в честь высокой температуры в городе добавить «максимального жара» и опубликовал видео прогулки огненного шотландского быка Гаврюши.