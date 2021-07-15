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Пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково

Михаил Алимов

Происшествия
Пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Столичные пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково. Об этом в четверг, 15 июля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По данным источника «ВМ», пожара не наблюдается. Не произошло даже задымления. Есть запах, который, скорее всего, возник из-за поломки эскалатора.

— На эскалаторе произошло трение из-за заклинивания тормозов. Возгорания не было, аэропорт работает в штатном режиме, — резюмировал источник «ВМ».

За 15 июля сотрудниками МЧС столицы были потушены два пожара. Первое возгорание произошло в первом корпусе дома № 23 на улице Смольной. Начала гореть кухня однокомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже здания. Второй пожар произошел на улице Карьер в доме № 2, строение 10. Наблюдалось открытое горение в трех окнах здания. Кроме того, был риск перехода огня на чердак. Пожару присвоили первый ранг сложности.

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