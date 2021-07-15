Мужчина напал на полицейских, пришедших к нему с обыском в Москве

Фото: moscow-live

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Сотрудники полиции пришли к мужчине в квартиру с постановлением суда. Им нужно было провести обыск. В ответ на требование силовиков пустить их, мужчина напал на них и избил. Следствие ходатайствует о его аресте. Об этом в четверг, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Полицейские прибыли в его квартиру, находящуюся в доме на улице Маршала Жукова. Мужчина отказался их пускать и попытался закрыть дверь.

— Обвиняемый зная, что перед ним находятся представители власти, не желая подчиниться их законным требованиям, видя, что рука одного из сотрудников полиции находится в дверном проеме квартиры, закрыл входную дверь и тем самым причинил своими действиями сотруднику телесные повреждения в виде закрытых переломов основных фаланг пальцев правой кисти со смещением отломков, — говорит она.

После этого мужчина вышел из квартиры и избил еще одного сотрудника полиции. Вскоре после этого его задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Еще один мужчина ранил ножом консьержа, а после напал на прохожего и полицейского на юго-востоке столицы. Инцидент произошел вечером 26 мая в доме, расположенном на улице Верхние Поля. В нападении подозревается молодой человек 2001 года рождения.