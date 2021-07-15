Синоптик назвал образовавшийся в Мытищах смерч «пыльным дьяволом»

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал смерч, который был замечен в подмосковных Мытищах, «пыльным дьяволом».

— Пыльный дьявол обрушился на Мытищи! — написал он в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео природного явления.

Подписчики поинтересовались в комментариях, насколько опасным может быть подобный смерч, однако синоптик пока не ответил.

Ранее «ВМ» сообщала, что видео смерча в Мытищах появилось в Сети.

Кроме того, синоптик Александр Шувалов рассказал, что жара из России будет «уходить со скандалом», не исключено появление смерчей и града. Специалист отметил, что с середины следующей недели в Московской области и средней полосе России ожидаются ощутимые осадки. Он призвал уставших от жары россиян подождать еще два–три дня, пока не начнется понижение температуры.