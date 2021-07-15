Разин рассказал о реакции Пугачевой на смерть ее бывшего мужа Стефановича

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Стало известно, как Алла Пугачева отреагировала на смерть своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича. Об этом рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По его словам, несмотря на то что Стефанович регулярно рассказывал на разных ток-шоу подробности их личной жизни, Пугачева «сочувствует и жалеет» в связи с его утратой.

— Но она не радуется. Потому что Алла Борисовна — хороший, порядочный человек, — заявил Разин.

Разин сказал, что знаком с Примадонной и Стефановичем с 1985 года. Он заметил, что после развода Пугачева перестала уважать экс-супруга. По его мнению, из всех мужей певицы именно Стефанович оказался самым непорядочным.

— Макс Галкин нормальный, Филипп Киркоров достойный, Женя Болдин прекрасный, Миколас Орбакас — вообще, я считаю, один из лучших выборов в жизни Пугачевой. А Стефанович — предатель, — цитирует продюсера News.ru.

Ранее стали известны дата и место прощания с Александром Стефановичем. Отпевание заслуженного деятеля искусств состоится в храме Святителя Николая в Троекурове в 14:00, а в 15:00 тело режиссера предадут земле на Троекуровском кладбище.

Александр Стефанович скончался от COVID-19 13 июля в возрасте 76 лет. Об этом стало известно 13 июля.

Он родился в Москве в 1944 году. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИК, его студенческий документальный фильм «Все мои сыновья» завоевал главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов.

Режиссером-постановщиком на «Мосфильме» Стефанович стал работать с 1970 года. Именно он привел в кино Софию Ротару, Александра Розенбаума и композитора Давида Тухманова. Кроме того, он создал сценический образ певицы Аллы Пугачевой, с которой жил вместе с 1977 по 1981 год.

В 2003 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а в 2010 году вручили орден Дружбы.