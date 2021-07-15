Оперштаб: 74 процента сотрудников московского транспорта прошли вакцинацию от COVID-19

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Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 74 процента сотрудников столичного транспорта. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В сообщении говорится, что прививку сделали работники метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры и те сотрудники, которые обеспечивают безопасность в городе. От коронавируса также вакцинировались все руководители Департамента транспорта Москвы и всех столичных организаций транспортного комплекса, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что в Москве с четверга, 15 июля, начнутся проверки соблюдения требования о вакцинации от COVID-19 работников сферы услуг.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.