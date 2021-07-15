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Главный метеоролог Москвы объяснила появление «пыльного дьявола» в Мытищах

Юлия Евграфова

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Общество
Главный метеоролог Москвы объяснила появление «пыльного дьявола» в Мытищах
Фото: Анна Быкова

Из-за ухудшения погоды в Мытищах было замечено пугающее явление. Ранее пользователи назвали его смерчем, а после метеоролог Евгений Тишковец переименовал его в своих социальных сетях в «пыльного дьявола». Появление этого погодного явления «ВМ» объяснила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Я не согласна, что это был смерч. Смерч имеет большие размеры и большую разрушительную силу. Под мощным кучевым облаком над разогретой поверхностью земли возникают вот такие вихри. Они действительно от поверхности поднимают пыль и землю. Для лета это явление характерно в жаркие дни, — уточнила специалист.

Она также дополнила, что в Мытищах 15 июля наблюдались не такие масштабы вихря, поэтому это точно был не смерч. По словам главного специалиста столичного Метеобюро, такие пыльные столбы чаще всего образовываются либо в полях, либо на окраине города. Высотные дома «разрезают» этот вихревой поток.

— Если этот столб движется в сторону города, то он быстро разрушается. Когда же он движется на открытой территории, то может какое-то время просуществовать. Того масштаба, что мы сегодня наблюдали, они не приносят какого-то значительного ущерба, — пояснила Татьяна Позднякова.

Как добавила синоптик, если человек все же попадает под его влияние и в рот и нос ему летят пыль и песок, это «не особенно приятно».

Видео: Telegram-канал «112»
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