Последствия сильного ливня на Арбате. Видео

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Масштабные потоки воды стекают вниз по улице Арбат из-за сильного ливня в Москве. Кадры стихии опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас» в четверг, 15 июля.

Вдоль центральной части улицы течет наиболее крупный поток. При этом обе крайние части Арбата почти не подверглись подтоплению — множество людей ходят по ним без каких-либо затруднений.

Видео: Telegram / Москва Сейчас

Также в четверг, 15 июля, из-за сильного дождя затопило аэропорт Шереметьево. Стихия затронула парковку для автомобилей и зону около терминалов. Перед одним из терминалов осадки образовали глубокие лужи, под которыми скрылась даже разметка.

Из-за дождя, который начался в некоторых районах, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в столице ожидаются грозы, град и температура до плюс 32 градусов. По его словам, больше всего осадков выпадет в вечернее время — с 18 до 19 часов.

В некоторых районах может выпасть до 8–13 миллиметров осадков. Ветер ожидается от трех до восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым.