Аэропорт Шереметьево затопило после сильного дождя
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Территория аэропорта Шереметьево, включая парковку для автомобилей и зону около терминалов, оказалась затоплена после сильного ливня в Москве. Кадры с последствиями стихии опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы» в четверг, 15 июля.
На первом видео можно рассмотреть несколько служебных автомобилей, а также три самолета, один из которых показан крупным планом. Его шасси частично покрыты водой, а непосредственно перед терминалом посадки образовались глубокие лужи, под которыми скрылась даже разметка.
На другом видео запечатлено происходящее на парковке Шереметьево. На кадрах видно, как из-под канализационного люка стремительно вырываются потоки воды, затрудняющие проезд. «Вечерняя Москва» отправила запрос в аэропорт, чтобы уточнить информацию о последствиях дождя.
Из-за проливного дождя, который начался в некоторых районах, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».
В свою очередь сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в столице ожидаются грозы, град и температура до плюс 32 градусов. По его словам, больше всего осадков выпадет в вечернее время — с 18 до 19 часов.
В некоторых районах Москвы может выпасть до 8–13 миллиметров осадков. Ветер ожидается от трех до восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым.