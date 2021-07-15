Аэропорт Шереметьево затопило после сильного дождя

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Территория аэропорта Шереметьево, включая парковку для автомобилей и зону около терминалов, оказалась затоплена после сильного ливня в Москве. Кадры с последствиями стихии опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы» в четверг, 15 июля.

На первом видео можно рассмотреть несколько служебных автомобилей, а также три самолета, один из которых показан крупным планом. Его шасси частично покрыты водой, а непосредственно перед терминалом посадки образовались глубокие лужи, под которыми скрылась даже разметка.

Видео: Telegram / Новости Москвы

На другом видео запечатлено происходящее на парковке Шереметьево. На кадрах видно, как из-под канализационного люка стремительно вырываются потоки воды, затрудняющие проезд. «Вечерняя Москва» отправила запрос в аэропорт, чтобы уточнить информацию о последствиях дождя.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Из-за проливного дождя, который начался в некоторых районах, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

В свою очередь сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в столице ожидаются грозы, град и температура до плюс 32 градусов. По его словам, больше всего осадков выпадет в вечернее время — с 18 до 19 часов.

В некоторых районах Москвы может выпасть до 8–13 миллиметров осадков. Ветер ожидается от трех до восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым.