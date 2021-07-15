Путин высказался о значимости Конституции России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин констатировал, что основной закон нашей страны будет прочным фундаментом РФ еще долгие годы. Об этом в четверг, 15 июля, сообщалось на официальном сайте Кремля в обращении Путина к читателям научно-популярного комментария к Конституции.

По мнению главы государства, Конституция России, которая была принята около 30 лет назад, уже продемонстрировала свою эффективность.

— Принятая почти тридцать лет назад, 12 декабря 1993 года, наша Конституция убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оставаться надежным правовым фундаментом страны, — отметил Путин в телеграмме.

Лидер России подчеркнул особое значение Конституции для России ввиду демократического строя нашей страны.

— Это основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. В нем воплощены сила и потенциал государства и права, их ценностные основы. (Данный документ — прим. ВМ) обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей, — добавил президент.

Путин сказал, что в прошлом году в России было принято много поправок, которые отразили волю российского народа. Данные изменения стали достойным ответом на актуальные вызовы, устремления и надежды страны.

Он отметил, что в процессе подготовки поправок состоялся эффективный диалог с гражданами и были отражены основные инициативы россиян.

— Прежде всего хотел бы поблагодарить за большую, объемную работу коллектив правоведов, который подготовил это издание — новый научно-популярный комментарий к Конституции Российской Федерации с учетом поправок, внесенных в 2020 году в ходе всенародного голосования, — резюмировал президент.

Напомним, в 2020 году Путин подписал четыре из пяти проектов из пакета инициатив о приоритете действия Конституции на территории России. В настоящее время рассматриваются также поправки к Семейному кодексу о приоритете в семейном законодательстве Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.