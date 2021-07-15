Школу «Логика» на 1300 мест построили в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

поселение Сосенское, улица Сервантеса, 2. Карта всех событий

Специалисты завершили строительство школы в составе жилого комплекса «Испанские кварталы» в Новой Москве. После ввода учебного заведения в эксплуатацию объект будет передан на городской баланс. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Школа располагается по адресу поселение Сосенское, улица Сервантеса, 2. Ожидается, что первые ученики отправятся туда уже в начале следующего учебного года.

Площадь здания составляет 17 700 квадратных метров. Учебное заведение получило название «Логика». Учреждение может вместить до 1300 учеников.

Школа состоит из трех блоков, правый из которых предназначен для начальной школы, левый — для остальных классов, а центральный — для проведения мероприятий в амфитеатре. Там также располагаются библиотека и круглый актовый зал.

Здание оборудовано большим лабораторным блоком, который позволит ученикам заниматься робототехникой, 3D-печатью и созданием VR-реальности.

Кроме того, в здании будет работать кулинарная мастерская, в которой школьники смогут освоить навык приготовления вкусных блюд.

«Логику» также оборудуют многочисленными спортивными объектами. Ученики смогут посещать спортзалы, футбольное поле и зону для прыжков в длину.