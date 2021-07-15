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Движение будет ограничено в районах Хамовники, Раменки и Проспект Вернадского с 16 июля

Полина Долганова

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Движение будет ограничено в районах Хамовники, Раменки и Проспект Вернадского с 16 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение транспорта будет ограничено в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино с 16 июля по 9 августа. Ограничения связаны с закрытием участка Сокольнической линии метро.

С 17 июля по 8 августа пассажиры не смогут ездить на участке от станции «Спортивная» до «Тропарево» Сокольнической линии метро. В центре зала на станции «Проспект Вернадского» возведут пересадку на одноименную станцию БКЛ.

Москвичам рекомендуют выбирать для передвижения по городу МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии.

Для беспрепятственной работы компенсационных автобусов на ограниченном для движения участке появятся временные выделенные полосы. Водителей такси призвали не забывать о том, что проезд по таким полосам разрешен только для общественного транспорта.

Также горожанам стоит быть готовыми к осложненному движению в районе закрытых станций. Особые пробки будут наблюдаться в час пик.

Жителей столицы призывают с пониманием отнестись к работе городских служб, а также заранее планировать свой маршрут.

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