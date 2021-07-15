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«Срыв адаптации»: невролог объяснила, что происходит с мозгом во время искусственной комы

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Срыв адаптации»: невролог объяснила, что происходит с мозгом во время искусственной комы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

При инсультах, тяжелых травмах и коронавирусной инфекции в отдельных случаях пациентов вводят в искусственную кому. Это делается для замедления «воспалительных каскадов» в организме. Такое пояснение «ВМ» дала врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники Марина Аникина.

— Так мы даем организму справиться и отреагировать на лечение. То есть мы даем большее терапевтическое окно. Естественно, что все это время функция мозга угнетена, поэтому определенные перестройки тоже происходят. И если этот период достаточно длительный, то мозг все равно перестраивается, даже находясь в искусственной коме. Нет никаких стимулов, чтобы разговаривать, удерживать внимание, запоминать, двигаться либо чувствовать. Вся регуляция и управление, которые происходят под контролем головного мозга, естественно, утрачены. Поэтому процесс восстановления тоже будет постепенным, — рассказала врач.

По ее словам, когда выводят из состояния искусственной комы, несмотря на то, что исходно какие-то функции у человека не были затронуты, они повреждаются вот этим «процессом неиспользования». Период восстановления для каждого человека, которого выводят из комы, разный, уточнила невролог. Например, пожилому может быть достаточно и трех дней медикаментозного сна, чтобы временно забыть, как ходить. Молодой и изначально здоровый организм имеет «более прочный запас», отметила Марина Аникина.

— То есть бесследно не пройдет никакой период. Если же мы говорим про исходно здоровых людей с изначальным запасом прочности, то 28 дней для них уже являются таким критичным моментом. Вред приносит не искусственная кома, а то состояние, из-за которого человек в ней оказывается, — заключила кандидат медицинских наук.

По мнению врача-невролога, после искусственной комы у человека могут возникнуть психологические проблемы, эмоциональные. Нервная система как бы будет перезагружаться. То есть может быть срыв адаптации, разъяснила медик.

Одним из последних артистов, которых ввели в искусственную кому из-за коронавируса, стал музыкант и актер Петр Мамонов. Уже 19-е сутки он подключен к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозном сне. Пока его состояние остается тяжелым.

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