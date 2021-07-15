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ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Москве

Иван Юминов

Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Москве
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ в четверг, 15 июля.

— Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт, — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался россиянин, его задержали в рамках проведенных мероприятий. Он планировал совершить теракт в июле, взорвав бомбу в местах массового скопления людей.

Видео: Telegram / РИА Новости

Позже, в тайнике подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его созданию и переписку с членами террористических организаций, которые находятся в Сирии.

ФСБ возбудила уголовное дело и продолжает следственные действия и розыскные мероприятия. Личность человека не разглашается в интересах следствия, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

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