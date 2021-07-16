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Департамент здравоохранения назвал число привитых от COVID-19 в Москве

Анастасия Колоскова

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Департамент здравоохранения назвал число привитых от COVID-19 в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились более 3,8 миллиона человек, вторым — более 2 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу, 16 июля.

— В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 миллионов 800 тысяч человек. Полностью привиты более 2 миллионов человек, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На этой неделе столичные предприниматели представили отчеты о вакцинации персонала от коронавируса, согласно которым большинство сотрудников предприятий сделали прививку от коронавируса.

По информации заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на данный момент вакцинированы почти 70 процентов работников сферы медицины, 66 процентов сотрудников образовательных учреждений, 76 процентов соцработников и 71 процент госслужащих. Кроме того, в оперштабе сообщили, что прививки сделали 74 процента сотрудников Московского общественного транспорта.

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