Система обязательных QR-кодов перестанет действовать в Москве с понедельника

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Система обязательных QR-кодов перестанет действовать через 21 день после введения — с понедельника, 19 июля. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

Столичный мэр отметил, что 33 процента горожан сказали, что введение обязательных QR-кодов повлияло на их решение вакцинироваться от коронавируса. Так, за время действия системы QR-кодов в столице число желающих привиться от коронавируса резко увеличилось с 10 тысяч до 110 тысяч в день.

Глава города подчеркнул, что за последний месяц прививку от COVID-19 двумя компонентами в столице сделали два миллиона человек. При этом столичная система здравоохранения позволяла прививать до 150 тысяч москвичей в сутки.

Мэр Москвы добавил, что снятие требований по QR-кодам поможет ресторанному бизнесу столицы, который поддержал город во время сложной эпидемиологической ситуации.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.