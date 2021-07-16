Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией. С соответствующим заявлением глава города выступил в пятницу, 16 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин подчеркнул, что оперативное внедрение системы QR-кодов и эффективное выполнение этой задачи позволило за короткое время снять введенные меры. Обстановку помогли улучшить ответственные действия ресторанов и сознательность москвичей.

С 19 июля систему QR-кодов в Москве отменят. По словам главы города, снятие требований по QR-кодам поможет ресторанному бизнесу столицы, который поддержал город во время сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного, переболевшего COVID-19 человека либо наличие у гражданина отрицательного результата ПЦР-теста.