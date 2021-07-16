Пугачева не пришла на похороны своего бывшего мужа Стефановича

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Певица Алла Пугачева не пришла проститься с заслуженным деятелем искусств, сценаристом и режиссером Александром Стефановичем, за которым она была замужем с 1977 по 1980 год.

Известно, что между деятелями искусство долгие годы был конфликт. Режиссер нередко называл себя «создателем» Аллы Пугачевой. Он был уверен, что звезда обязана ему своим успехом, богатством и даже стройностью. Однако Примадонна отрицала вклад Стефановича. По ее словам, их знакомство произошло уже после исполнения песни «Арлекин», которая сделала ее известной.

Пугачева даже упоминала, что вышла замуж за режиссера из-за того, что ему была нужна московская прописка.

После того как Стефанович заявил, что он заменил отца Кристине Орбакайте, Примадонна рассказала, что режиссер на самом деле держал падчерицу на расстоянии и просил называть его Алексом, пишет Пятый канал.

Накануне смерти режиссер рассказал, что период совместной жизни с Примадонной он вспоминает с теплотой и «благодарен той милой девушке, которая дарила ему свою любовь». За все годы брака пара поссорилась лишь единожды, за этим конфликтом последовал развод, уточнил режиссер.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что, несмотря на то что Стефанович регулярно рассказывал на разных ток-шоу подробности личной жизни с Пугачевой, она «сочувствует и сожалеет» из-за его кончины.

Александр Стефанович скончался от COVID-19 13 июля в возрасте 76 лет. Об этом стало известно 13 июля.

Он родился в Москве в 1944 году. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИК, его студенческий документальный фильм «Все мои сыновья» завоевал главный приз Всесоюзного фестиваля телефильмов. Режиссером-постановщиком на «Мосфильме» Стефанович стал работать с 1970 года. Именно он привел в кино Софию Ротару, Александра Розенбаума и композитора Давида Тухманова. Кроме того, он создал сценический образ певицы Аллы Пугачевой, с которой жил вместе с 1977 по 1981 год. В 2003 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а в 2010 году вручили орден Дружбы.