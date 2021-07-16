Автоэксперт оценил отказ Евросоюза от машин на бензине к 2035 году

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Автопроизводители в Европе в связи с новыми экологическими стандартами будут закрываться с 2025 года. При этом российский автопром продолжает жить в «прошлом веке». Такого мнения придерживается член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса, автоэксперт Игорь Моржаретто.

Еврокомиссия заявила о том, что определилась с климатической политикой в странах Евросоюза. Поэтому с 2035 года покупать в ЕС авто с двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями будет нельзя.

— На мой взгляд, все европейские автопроизводители «закончатся» даже раньше указанного срока. Они могут начать сворачиваться уже в 2025 году, так как с этого времени теоретически на территории Европы будет введен экологический стандарт «Евро-7», — пояснил автоэксперт.

Он уточнил, что в этом случае дизель не будет проходить, а бензиновый двигатель станет слишком дорогим. В результате цены на машины повысятся, и все будет очень непросто.

— Скорее всего, люди, что принимали решения, брали в расчет экологические выигрыши и экономические проблемы. Однако мне думается, что они бегут впереди поезда, так как в настоящий момент ни один человек не будет покупать электромобиль без каких-либо субсидий или кнута, — добавил Игорь Моржаретто.

При этом он уточнил, если только этот человек не поклонник «зеленых идей», отмечает ИА «НСН». По мнению автоэксперта, данный вид авто приобретают не потому, что он привлекает, а из-за того, что, с одной стороны, есть субсидии, а с другой — существует опасность, что на обычном авто человека могут не пустить в тот или иной район города или часть страны в ближайшее время.