Москва получила наивысший уровень дата-зрелости 

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Москва стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню дата-зрелости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Министерство экономического развития РФ начало оценивать уровень дата-зрелости федеральных органов исполнительной власти и регионов России по новой методике — цифровой активности органов власти по работе с открытыми данными с учетом как обязательных требований, так и тех, соблюдение которых характеризует более зрелый подход к работе с данными, повышают их востребованность.

Методика оценка уровней зрелости основана на бинарной системе оценки: последовательное применение критериев, которые позволяют оценить как качество данных, так и уровень зрелости их владельцев.

Для достижения максимального, четвертого уровня владельцу данных необходимо соответствовать по таким критериям, как размещение обязательных и востребованных наборов данных, качественная работа с данными, размещение наборов данных в машиночитаемых форматах (xml, csv, json и т. д.), своевременная актуализация наборов данных, работа с обратной связью пользователей, наличие открытого API, счетчиков, информации о приложениях и т. д.

— Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню дата-зрелости. В открытых данных приведено 625 актуальных уникальных наборов данных, представлена открытая пользовательская статистика и API, актуальные сведения об ответственных лицах, город проводит и участвует в хакатонах. Помимо этого, в Москве функционирует городской портал открытых данных data.mos.ru, на котором уже опубликовано 1149 тематических наборов данных, мобильных приложений и справочников, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица стала четвертой в топ-5 по количеству актуальных наборов данных согласно данным Минэкономразвития России. Первые три места заняли Ханты-Мансийский АО, Томская и Тульская области.

— С помощью открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти. По данным многочисленных международных исследований, открытые данные повышают инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность объекта хозяйствования на внутреннем и внешних рынках, способствуют росту ВВП и положительно влияют на качество управленческих решений, — добавил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Использование открытых данных имеет потенциал для развития рынка программного обеспечения и ускорения цифровой трансформации. Помимо этого, оно позволяет более качественно оценить риски вложений, рентабельности и окупаемости, а также сократить издержки бизнеса. Это уже подтвердил ряд отечественных и зарубежных исследований.