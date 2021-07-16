Новые стандарты строительства жилья утвердили в Московской области

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Власти Подмосковья утвердили стандарты качества жилого помещения. Таким образом, в области будут реализовываться лишь те проекты, которые соответствуют требованиям комфорта и безопасности. Такую информацию предоставила пресс-служба Мособлархитектуры.

Новые стандарты предусматривают современные планировки помещений, удобные подъезды, оснащенные достаточным количеством света, привлекательный фасад здания и благоустройство высшего качества.

— В итоге качество новостроек будет определяться сводом правил, где закреплены особенности внешнего облика, планировки, строительства и благоустройства территории, — подчеркнул министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он также отметил важность данного документа, главной целью которого является обеспечение самого современного строительства на территории региона, отмечает РИАМО. Разработчиком обновленных нормативов стала Мособлархитектура. Сотрудники ведомства подготовили документ, который был предоставлен застройщикам и архитекторам во время практической конференции 14 июля в Центральном доме архитектора.