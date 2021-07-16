Александра Стефановича похоронили на Троекуровском кладбище

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В пятницу, 16 июля, режиссер и сценарист Александр Стефанович был похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын его близкого друга художника Никаса Сафронова.

Александр Стефанович умер во вторник, 13 июля, в возрасте 76 лет.

Прощание с заслуженным деятелем искусств проходило в холле Дома кинематографистов. Позднее, в 14:00, в храме Святителя Николая в Троекурове состоялось отпевание кинематографиста, после чего он был похоронен на Троекуровском кладбище.

— Похоронили, — сказал РИА Новости Сафронов-Затравкин.

Режиссер родился в Москве 13 декабря 1944 года. В 1969-м окончил режиссерский факультет ВГИК, его студенческий документальный фильм «Все мои сыновья» получил главную награду Всесоюзного фестиваля телефильмов.

Стефанович стал работать режиссером-постановщиком на киноконцерне «Мосфильм» в 1970 году. Именно он привел в кино Софию Ротару, Александра Розенбаума и композитора Давида Тухманова. Кроме того, он создал сценический образ певицы Аллы Пугачевой, с которой жил вместе с 1977 года по 1981 год.

В 2003 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, а в 2010 году он получил орден Дружбы.