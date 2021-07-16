МЧС объявило о грозовых ливнях и порывистом ветре в столичном регионе

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В пятницу, 16 июля, главное управление МЧС по Московской области предупредило о грозовых ливнях и шквалистом ветре до конца дня с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Специалисты напомнили, что при грозе запрещается прятаться от молний под деревьями и металлическими конструкциями большой высоты. Эксперты пояснили, что в таких случаях необходимо закрыть окна и двери, а также не топить печь и не подходить близко к электропроводке и антеннам.

По мнению спасателей, при порывистом ветре следует убрать все вещи со двора и балконов, а автомобиль оставить в гараже. Во время сильного ливня водителям для сохранения безопасности рекомендуется не продолжать движение, а припарковаться на обочине и переждать непогоду.

Как в Москве, так и в Подмосковье в выходные дни ожидается аномальная жара. Температура воздуха в этот период будет достигать 32 градусов.

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московском регионе до субботы, 17 июля, ввиду того, что высокая температура сохранится до 01:00 субботы.