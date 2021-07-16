МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в выходные ожидается аномальная жара. Температура может подниматься до 32 градусов. Об этом предупреждает столичный главк МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17–18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32°С, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Сотрудники ведомства просят москвичей избегать долгого нахождения на солнце, надевать головной убор и светлую одежду, а также пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Также Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до субботы, 17 июля, из-за аномальной жары. Очень высокая температура сохранится с 13:00 пятницы до 01:00 субботы.

Однако синоптики утверждают, что вторая половина июля принесет в столичный регион ощутимое похолодание. Специалист уточнил, что сначала температура воздуха снизится до плюс 25–30 градусов, а затем — до 20–25 градусов выше нуля. Ожидать такого похолодания следует уже в понедельник, 19 июля.