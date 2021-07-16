Вирусолог назвал сроки выработки антител после вакцинации

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Нужно сдать тест на антитела к COVID-19 заранее, чтобы успеть обезопасить себя перед отпуском, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Для того чтобы к осени успели выработаться антитела, эксперт советует делать прививку уже сейчас.

Вирусолог отметил, что после первой прививки антитела достигнут своего пика к девятнадцатому дню, после чего плавно пойдут на спад. После повторной вакцинации необходимое для борьбы с вирусом количество антител может выработаться уже через неделю. Однако реакция каждого человека на вакцину может отличаться, и некоторые специалисты рекомендуют подождать 21 день.

Чепурнов также добавил, что уже переболевшим для усиления иммунитета можно воспользоваться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которая не менее эффективна. По его словам, переболевший самостоятельно человек будет иметь лучший иммунитет, чем человек, перенесший COVID-19 с вакциной, сообщает Nation news.

Эксперт выделил важность вакцинации и коллективного иммунитета для победы над пандемией коронавируса. Промедление в этом чревато мутациями, которые способны породить новые, еще более заразные штаммы вируса. В пример вирусолог приводит детей, которые при первом появлении вируса им не болели.

Ранее врач-терапевт Елена Черненко рассказала, как правильно подготовиться к прививке от COVID-19.