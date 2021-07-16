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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней в Москве

Василиса Чернявская 

Город
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможных гроз и ливней в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— По прогнозам синоптиков, сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 метров в секунду, — отметил Петр Бирюков. — В понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля.

Заместитель мэра подчеркнул, что городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды. Для координации работы создан оперативный штаб.

— На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями, — сообщил Петр Бирюков. — Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Городские службы заранее проверяют системы водоотведения, ведется очистка водоприемных решеток и ливнестоков. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад «Мосводостока».

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.

— В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в СМС-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах, — отметил Петр Бирюков. — Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают горожан о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности.

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