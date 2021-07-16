Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

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Темпы распространения коронавируса в России несколько замедлились, но эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в пятницу, 16 июля.

— Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, тем не менее это все равно прирост заболевших, — рассказал глава ведомства.

Не все регионы одновременно попали в эпидемиологический процесс, и это позволяет им принимать собственные меры, чтобы COVID-19 не попал к ним, добавил Мурашко. Всего по стране для пациентов с данным заболеванием зарезервированы, но не задействованы, 18 процентов больничных коек.

Темп приростов вакцинации заметен в стране каждую неделю, в пиковые дни прививается до миллиона россиян, рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

16 июля в 85 регионах России выявили 25 704 новых случая COVID-19. На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 5382 новых случая. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2484 и 1948 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 21 932 пациента. Специалисты также зафиксировали 799 летальных исходов.