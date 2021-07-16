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Безработного москвича ограбили на крупную сумму на западе Москвы

София Долганова

Происшествия
Безработного москвича ограбили на крупную сумму на западе Москвы
Фото: Pixabay

Двое жителей столицы стали жертвами разбойного нападения на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 16 июля.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в среду, 14 июля, на улице 50-летия Октября. Вооруженные пистолетами мужчины избили двух москвичей, отобрали у одного из них золотую цепочку с крестом и скрылись.

Полицейские прибыли на место случившегося и вызвали пострадавшим скорую. Мужчин отвезли в больницу, им поставили диагноз «перелом костей носа».

Сумма причиненного ущерба составила около 70 тысяч рублей. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Грабителям может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В начале июля трое неизвестных мужчин подошли к прохожему и, достав нож, отобрали у него телефон и банковскую карту. Затем злоумышленники потребовали, чтобы потерпевший назвал им ПИН-код, и скрылись. С карты москвича пропали 31 999 рублей.

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