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Агентство S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Татьяна Плотникова

Экономика
Агентство S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Фото: pexels.com / Oleg Magni

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3 со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства указывают, что данное решение отражает ожидания того, что фискальный и внешний платежный балансы России смогут компенсировать риски для фискальной или финансовой стабильности, связанные с последствиями пандемии коронавируса и возможных дополнительных международных санкций.

При этом неопределенность относительно развития пандемии COVID-19 и новых международных санкций, по мнению агентства, остается высокой, хотя внутренний спрос в первой половине 2021 года восстанавливался быстрое, чем ожидалось. В связи с этим S&P пересмотрело прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7 процента.

Базовый сценарий агентства по-прежнему заключается в том, что российская экономика и финансовая система могут выдержать шоки, связанные с умеренным ужесточением санкций, сообщается на сайте агентства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя решение S&P, назвал его еще одним подтверждением правильности проводимой правительством экономической политики, сообщает РИА Новости.

16 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавирусной инфекции в России в целом преодолены, экономика восстановилась. Глава государства отметил, что благодаря комплексу мер удалось уверенно выйти на положительную динамику экономического роста.

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