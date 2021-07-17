Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Участок Сокольнической линии метро закрыли до 8 августа

Татьяна Плотникова

Город
Участок Сокольнической линии метро закрыли до 8 августа
Фото: mos.ru
Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Движение поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» временно прекращено с субботы, 17 июля.

Закрытие участка красной ветки метро связано со строительством пересадки на Большой кольцевой линии. Ограничение будет действовать до 8 августа.

Для удобства пассажиров в период закрытия участка Сокольнической линии будут курсировать бесплатные автобусы КМ вдоль станций «Воробьевы Горы», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная». Москвичам и гостям столицы также рекомендуют использовать альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую линию метро, Солнцевскую линию метро, «Лужники» МЦК.

В связи с закрытием участка Сокольнической линии метро и введением компенсационных автобусов ограничивается движение автотранспорта в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино. На ограниченном для движения участке появятся временные выделенные полосы.

Водителям рекомендуют быть внимательными, а пешеходам — учесть возможность осложнений движения в районе закрытых станций, особенно в часы пик.

Жителей столицы призывают с пониманием отнестись к работе городских служб, а также заранее планировать свой маршрут, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Читайте также:
Москвазакрытие ветки метроСокольническая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте