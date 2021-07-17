Участок Сокольнической линии метро закрыли до 8 августа

Фото: mos.ru

Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Движение поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» временно прекращено с субботы, 17 июля.

Закрытие участка красной ветки метро связано со строительством пересадки на Большой кольцевой линии. Ограничение будет действовать до 8 августа.

Для удобства пассажиров в период закрытия участка Сокольнической линии будут курсировать бесплатные автобусы КМ вдоль станций «Воробьевы Горы», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная». Москвичам и гостям столицы также рекомендуют использовать альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую линию метро, Солнцевскую линию метро, «Лужники» МЦК.

В связи с закрытием участка Сокольнической линии метро и введением компенсационных автобусов ограничивается движение автотранспорта в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино. На ограниченном для движения участке появятся временные выделенные полосы.

Водителям рекомендуют быть внимательными, а пешеходам — учесть возможность осложнений движения в районе закрытых станций, особенно в часы пик.

Жителей столицы призывают с пониманием отнестись к работе городских служб, а также заранее планировать свой маршрут, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».